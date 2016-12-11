Елена Вяльбе: Победа Устюгова придаст настроения всей команде

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова в индивидуальном спринте на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

- Эта победа придаст настроения всей команде, позволит с оптимизмом смотреть в будущее. Для Сергея этот результат очень знаковый, тем более у него до сих пор побаливает плечо. Каждая гонка дается нелегко, приходится переступать через себя, правда, потом все нюансы забываются. Вчера Устюгов не бежал, готовился, поэтому сегодняшняя победа для него очень важна, - цитирует Вяльбе ТАСС.

Напомним, что Сергей Устюгов выиграл гонку в индивидуальном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Давосе. Второе место занял норвежец Финн-Хоген Крог, уступивший Устюгову 0,59 секунды. Бронза досталась еще одному представителю норвежской команды Синдре Бьорнестаду Скару (+3,29).

Лыжные гонки

Кубок мира

Третий этап

Давос (Швейцария)

Спринт. Мужчины

1. Сергей Устюгов (Россия) - 2:24.65

2. Финн-Хоген Крог (Норвегия) + 0,59

3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) +3,29

4. Алексей Петухов (Россия) +3,47