Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 0Тоттенхэм
Футбол  Шальке 040 : 1Байер
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Чехия24 : 26Россия
Футбол  ПСЖ- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Боруссия» (М) дома обыграла «Майнц»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионата Германии между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Майнцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет 1:0 в пользу «Боруссии».

Единственный мяч в активе Андреса Кристенсена. «Боруссия» набрала 16 очков и занимает 12-е место в чемпионате Германии. У «Майнца» 17 очков и 11-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

14-й тур

Матч

Боруссия М - Майнц - 1:0 (0:0)

Голы

Кристенсен 76 (1:0).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Кристенсен, Вендт (Шульц Н., 87), Янчке, Вестергор, Дауд, Штробль, Раффаэл (Дрмич, 90), Штиндль, Хан (Азар, 46)

Майнц: Лёссль, Белль, Хак, Буссманн, Донати, Озтунали (Хольтманн, 87), Малли, Латца (де Бласис, 80), Гбамин, Онисиво, Самперио (Зейдель, 71)

Предупреждения:

Хан, 12; Янчке, 90 - Гбамин, 79

Удаления:

нет - Гбамин, 90

Судья:

Роберт Хартманн (Германия)

Место и дата

11 декабря 17:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 14-й тур. «Боруссия» (М) обыграла «Майнц», «Шальке» уступил «Байеру» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».«Байер» на последних минутах вырвал победу в матче с «Шальке»Матч 14-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Байером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Байера».Дзагоев - главная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окноПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоева - главная трансферная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.Смолов не перейдет в дортмундскую «Боруссию»Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не перейдет в дортмундскую «Боруссию», сообщает «Спорт день за днем».«Герта» дома уступила «Вердеру»Матч 14-го тура чемпионата Германии между «Гертой» и «Вердером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 1:0 в пользу «Вердера».«Бавария» разгромила «Вольфсбург» и вернулась на первое место в бундеслигеМатч 14-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 5:0 в пользу «Баварии».Ройс на 90-й минуте спас «Боруссию» от поражения в матче с «Кельном»В матче 14-го тура чемпионата Германии «Кельн» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).«Ингольштадт» нанес первое поражение «РБ Лейпцигу» в бундеслигеВ матче 14-го тура чемпионата Германии «Ингольштадт» с минимальным счетом обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.Смолов может перейти в дортмундскую «Боруссию»Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Fussball Transfers.«Вольфсбург» готов продать ДракслераПолузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер может покинуть «Вольфсбург» в зимнее трансферное окно.«Вольфсбург» может одержать первую в истории гостевую победу над «Баварией»В центральном матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграет с «Вольфсбургом».«Айнтрахт» и «Хоффенхайм» голов не забилиФутболисты «Айнтрахта» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Хоффенхаймом».Марио Гомес: Не могу сказать, что «Альянц Арена» родной для меня стадионФорвард «Вольфсбурга» Марио Гомес, который ранее выступал за мюнхенскую «Баварию», поделился ожиданиями от предстоящей встречи с бывшей командой.«Рома» и «Боруссия» Д интересуются ДзагоевымРяд европейских клубов проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Алану Дзагоеву.«Габала» покинула Лигу Европы, проиграв все матчи на групповом этапеФутболисты азербайджанской «Габалы» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы уступили немецкому «Майнцу».«ПСЖ» ведет переговоры по трансферу защитника «Вольфсбурга», которым интересовались «Реал» и «Барселона»Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может переехать в чемпионат Франции. Об этом сообщает RMC.Помимо «Баварии», на Иско претендуют три клуба из АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может переехать в чемпионат Англии, сообщает Diario Gol.Клопп побывал на матче «Барселона» – «Боруссия» М (фото)Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.Гетце повредил колено и не сыграет с «Реалом»Как сообщает официальный сайт дортмундской «Боруссии», полузащитник Марио Гетце не полетел вместе с командой в Испанию на матч с мадридским «Реалом».Антуан Гризманн: Часто смотрю матчи дортмундской «Боруссии», они гарантируют зрелищную игруФорвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Анутан Гризманн заявил, что любит смотреть матчи с участием дортмундской «Боруссии», отметив в составе «шмелей» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Майнц
Майнцкалендарьстатистика
Боруссия М
Боруссия Мкалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение