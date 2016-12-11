«Боруссия» (М) дома обыграла «Майнц»
Матч 14-го тура чемпионата
Германии между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Майнцем» завершился победой
хозяев. Итоговый счет 1:0 в пользу «Боруссии».
Единственный мяч в активе
Андреса Кристенсена. «Боруссия» набрала 16 очков и занимает 12-е место в
чемпионате Германии. У «Майнца» 17 очков и 11-е место.
Чемпионат Германии.
Бундеслига
14-й тур
Матч
Боруссия М - Майнц - 1:0 (0:0)
Голы
Кристенсен 76 (1:0).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Кристенсен, Вендт (Шульц Н., 87), Янчке, Вестергор, Дауд, Штробль, Раффаэл (Дрмич, 90), Штиндль, Хан (Азар, 46)
Майнц: Лёссль, Белль, Хак, Буссманн, Донати, Озтунали (Хольтманн, 87), Малли, Латца (де Бласис, 80), Гбамин, Онисиво, Самперио (Зейдель, 71)
Предупреждения:
Хан, 12; Янчке, 90 - Гбамин, 79
Удаления:
нет - Гбамин, 90
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
11 декабря 17:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция