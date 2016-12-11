Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 0Тоттенхэм
Футбол  Шальке 040 : 1Байер
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Чехия24 : 26Россия
Футбол  ПСЖ- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Минское «Динамо» разгромило «Медвешчак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты минского «Динамо» на своей площадке уверено переиграли «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:2.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Никита Комаров, Андрей Степанов, а также Александр Матерухин и Дмитрий Амброжейчик, оформившие в этом матче дубли. У «Медвешчака» точные броски на счету Якуба Крейчика и Терри Гальярди.

В следующем матче 19 декабря «Медвешчак» на своей площадке примет «Трактор». В тот же день «Динамо» в Новокузнецке встретится с местным «Металлургом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Мн - Медвешчак - 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)

Голы:

Крайчик (Гальярди), 5:04 (0:1). Комаров (Граньяни, Степанов), 14:42 (1:1). Матерухин (Эллисон), 20:36 (2:1). Гальярди 21:09 (2:2). Степанов (Граньяни, Лисовец), 23:45 (3:2). Амброжейчик (Эллисон, Бэйлен), 30:36 (4:2). Амброжейчик (Эллисон, Клинкхаммер), 38:05 (5:2). Матерухин (Ковыршин, Граньяни), 52:01 (6:2).

Место и дата

11 декабря 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Рыбин: Как без денег?! У нас же семьиКапитан тольяттинской «Лады» Максим Рыбин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».СКА: Истории из жизни [спецпроект к 70-летию петербургского клуба]СКА: Истории из жизни [спецпроект к 70-летию петербургского клуба]«Советский спорт» слушает героев – и игроков, и их близких: от дочери первой суперзвезды Ленинграда Беляя Бекяшева до Патрика Торесена.Вячеслав Фетисов: В МОК нельзя просто зайти, а потом выйтиВячеслав Фетисов: В МОК нельзя просто зайти, а потом выйтиСамый титулованный игрок мира Вячеслав Фетисов ответил на вопросы «Советского спорта».Владимир Крикунов: После 4-х поражений нам было некуда отступатьГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Югры».Андрей Разин: Хочется видеть в нападении «Югры» Малкина и Овечкина, а в защите ОрловаГлавный тренер «Югры» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».«Югра» в первом матче с Разиным уступила «Автомобилисту»«Югра» дома уступила «Автомобилисту» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Александр Медведев: СКА проведет матч на новом стадионе «Зенита»Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о возможном проведении матча КХЛ с участием армейского клуба на новом футбольном стадионе в Петербурге.Олег Леонтьев будет помощником Разина в «Югре»Помощником нового главного тренера «Югры» Андрея Разина назначен Олег Леонтьев, сообщается на официальном сайте клуба из Ханты-Мансийска.Андрей Разин: Почему бы в «Югре» не исправить то, что не получилось в «Автомобилисте»?Новый главный тренер «Югры» Андрей Разин рассказал, как он оказался в клубе из Ханты-Мансийска.Владислав Картаев: Когда начал забивать, задышалось полегчеНападающий ярославского «Локомотива» Владислав Картаев поделился ощущениями от того, что прервал безголевую серию в КХЛ.Петерис Скудра: Некоторые вышли с повреждениями, получали травмы, но возвращалисьГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своих подопечных над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Зинэтула Билялетдинов: Ребята старались, но не все получилосьГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Вячеслав Буцаев: Нас соперник наказал за ошибкиГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своих подопечных от «Нефтехимика» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Андрей Назаров: Хочется подняться с восьмого места повышеГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назарова прокомментировал победу своих подопечных над «Сочи» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Александр Гулявцев: В тех голах, которые мы сегодня пропустили, никого не могу обвинитьГлавный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение своих подопечных от «Витязя» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Валерий Белов: Без везения сегодня не обошлосьГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу своих подопечных над «Северсталью» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Алексей Поникаровский: У нас международная раздевалка, но все находят общий языкНападающий «Куньлуня» Алексей Поникаровский прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Данис Зарипов стал отцомНападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов стал отцом.Александр Андриевский: В первых двух периодах полностью уступили сопернику в движенииГлавный тренер «Адмирала» прокомментировал поражение своих подопечных от «Трактора» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: Благодарю команду за игру, за победу, за самоотдачуГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своих подопечных над «Адмиралом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Медвешчак
Медвешчаккалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение