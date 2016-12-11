Минское «Динамо» разгромило «Медвешчак»
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Никита Комаров, Андрей Степанов, а также Александр Матерухин и Дмитрий Амброжейчик, оформившие в этом матче дубли. У «Медвешчака» точные броски на счету Якуба Крейчика и Терри Гальярди.
В следующем матче 19 декабря «Медвешчак» на своей площадке примет «Трактор». В тот же день «Динамо» в Новокузнецке встретится с местным «Металлургом».
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Матч
Динамо Мн - Медвешчак - 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)
Голы:
Крайчик (Гальярди), 5:04 (0:1). Комаров (Граньяни, Степанов), 14:42 (1:1). Матерухин (Эллисон), 20:36 (2:1). Гальярди 21:09 (2:2). Степанов (Граньяни, Лисовец), 23:45 (3:2). Амброжейчик (Эллисон, Бэйлен), 30:36 (4:2). Амброжейчик (Эллисон, Клинкхаммер), 38:05 (5:2). Матерухин (Ковыршин, Граньяни), 52:01 (6:2).
Место и дата
11 декабря 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция