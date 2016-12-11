Минское «Динамо» разгромило «Медвешчак»

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Никита Комаров, Андрей Степанов, а также Александр Матерухин и Дмитрий Амброжейчик, оформившие в этом матче дубли. У «Медвешчака» точные броски на счету Якуба Крейчика и Терри Гальярди.

В следующем матче 19 декабря «Медвешчак» на своей площадке примет «Трактор». В тот же день «Динамо» в Новокузнецке встретится с местным «Металлургом».

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