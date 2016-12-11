«Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро»
Матч 15-го тура чемпионата
Англии между «Саутгемптоном» и «Мидлсбро» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 1:0 в пользу «Саутгемптона».
Единственный мяч на 53-й
минуте забил Софиан Буфаль. «Саутгемптон» набрал 20 очков и занимает десятое место. У «Мидлсбро»
15 очков и 16-е место.
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
15-й тур
Матч
Саутгемптон - Мидлсбро - 1:0 (0:0)
Голы
Буфал 54 (1:0).
Состав
Саутгемптон: Форстер, Фонте, ван Дейк, Мартина, Класи (Лонг, 85), Ромеу, Буфал (Дэвис, 73), Уорд-Проуз, МакКуин, Тадич (Рэдмонд, 46), Родригес
Мидлсбро: Вальдес, Гибсон, Фабио, Барраган, Клейтон, Чемберс, де Рон, Форшоу, Роудс, Фишер, Стуани (Траоре, 81)
Предупреждения:
Тадич, 22; Буфал, 45; Фонте, 55; Ромеу, 58 - Барраган, 18; Форшоу, 52; Клейтон, 80
Судья:
Стюарт Эттуэл (Англия)
Место и дата
11 декабря 17:15, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция