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ЦСКА дома разгромил ВЭФ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и латвийским ВЭФом завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 82:51 в пользу ЦСКА.

В составе победителей самыми результативными стали сразу три игрока - Виталий Фридзон, Михаил Кулагин и Виктор Хряпа. Все они набрали по 12 очков. У ВЭФа 23 очка в активе Кристофера Ричарда.

ЦСКА одержал восьмую победу в девяти матчах и продолжает лидировать в чемпионате. ВЭФ занимает седьмое место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

ЦСКА - ВЭФ - 82:51

Место и дата

11 декабря 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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