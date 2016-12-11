ЦСКА дома разгромил ВЭФ
Матч регулярного чемпионата
Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и латвийским ВЭФом завершился
убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 82:51 в пользу ЦСКА.
В составе победителей самыми
результативными стали сразу три игрока - Виталий Фридзон, Михаил Кулагин и Виктор Хряпа. Все они набрали по 12 очков. У ВЭФа 23 очка в
активе Кристофера Ричарда.
ЦСКА одержал восьмую победу
в девяти матчах и продолжает лидировать в чемпионате. ВЭФ занимает седьмое
место.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
11 декабря 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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