Женская сборная России по гандболу переиграла Чехию в основном раунде ЧЕ в Швеции
Женская сборная России по гандболу победила сборную Чехии на чемпионате Европы в Швеции со счетом 26:24.
После этого матча сборная России набрала 2 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.
Следующий матч российские гандболистки сыграют 13 декабря с датчанками, а 14-го – с венгерками.
Напомним, что по итогам основного раунда чемпионата Европы определятся полуфиналисты турнира.
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