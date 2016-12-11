Женская сборная России по гандболу переиграла Чехию в основном раунде ЧЕ в Швеции

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ЧЕ по гандболу среди женщин. Россия – Норвегия - 21:23. Как это было «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча чемпионата Европы среди женщин между сборными России и Норвегии.

Сергей Шишкарев встретится с женской сборной России перед матчем ЧЕ с Норвегией Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев посетит чемпионат Европы среди женских команд, который проходит с 4 по 18 декабря в Швеции.

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