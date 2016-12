Мхитарян стал первым армянином, забившим мяч в английской премьер-лиге

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный мяч забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

🇦🇲 @HenrikhMkh becomes the first Armenian to score in the #PL #MUNTOT pic.twitter.com/Z8mW2uWC9a