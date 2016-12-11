Мхитарян стал первым армянином, забившим мяч в английской премьер-лиге

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный мяч забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

Как сообщает официальный твиттер английской премьер-лиги, Мхитарян стал первым армянским игроком, который забил мяч в АПЛ. Напомним, что в этой же игре Генрих получил травму и досрочно покинул поле.

«МЮ» набрал 24 очка и занимает шестое место в чемпионате Италии. У «Тоттенхэма» 27 очков и пятое место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур