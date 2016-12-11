Мхитарян стал первым армянином, забившим мяч в английской премьер-лиге
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный мяч забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян.
🇦🇲 @HenrikhMkh becomes the first Armenian to score in the #PL #MUNTOT pic.twitter.com/Z8mW2uWC9a— Premier League (@premierleague) 11 декабря 2016 г.
Как сообщает официальный
твиттер английской премьер-лиги, Мхитарян стал первым армянским игроком,
который забил мяч в АПЛ. Напомним, что в этой же игре Генрих получил травму и
досрочно покинул поле.
«МЮ» набрал 24 очка и
занимает шестое место в чемпионате Италии. У «Тоттенхэма» 27 очков и пятое
место.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
15-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:0 (1:0)
Голы
Мхитарян 30 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Джонс, Эррера (Феллайни, 90), Кэррик, Валенсия, Погба, Мхитарян (Байи, 86), Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 72)
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен (Нкуду, 83), Алли, Дембеле (Уинкс, 66), Кейн, Сон Хын Мин (Сиссоко, 58)
Предупреждения:
Валенсия, 33; Погба, 64; Мхитарян, 77 - Ваньяма, 59; Уокер, 78; Роуз, 80
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
11 декабря 17:15, Олд Траффорд, Текстовая трансляция