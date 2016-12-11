Федор Смолов: Есть мечта и громадное желание поиграть за рубежом

Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов прокомментировал свой возможный переход в один из европейских клубов во время зимнего трансферного окна.

- Давайте честно, у меня есть мечта и громадное желание поиграть за рубежом, в лучших чемпионатах Европы. И понятно, что последнее время на эту тему есть ряд контактов. Но я не хотел бы называть какие-то конкретные команды, потому что главное сегодня другое. У меня контракт с футбольным клубом «Краснодар», и чем лучше я буду за него выступать, тем ближе будет реализация моей мечты. Вот что главное было и будет в ближайшее время, — передает слова Смолова «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась новость, что Смолов может продолжить карьеру в Германии. Как утверждает источник, есть вероятность того, что Смолов перейдет в менхенгладбахскую «Боруссию», «Кельн» или «Хоффенхайм».

Добавим, что в этом сезоне нападающий в 12 матчах чемпионата России забил 10 мячей и является лучшим бомбардиром первенства. В Лиге Европы он в 6 встречах забил пять голов.