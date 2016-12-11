Димитрис Итудис: Мы постарались распределить игровое время и сыграть серьезно

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ВЭФа. Напомним, что его команда победила со счетом 82:51.

«Поздравляю команду с очередной победой. Понятно, что ВЭФ приехал без своего лучшего бомбардира Блумса, а мы постарались распределить игровое время и сыграть серьезно. Первая половина при этом получилась серьезнее второй. Хочу поблагодарить зрителей, которые поддержали нас сегодня.

Кори мог выйти на площадку, но, поскольку у него есть проблема с ногой, мы договорились – если ситуация позволит, оставлю его на скамейке. Так и получилось», - цитирует Итудиса официальный сайт лиги.

В составе победителей самыми результативными стали сразу три игрока - Виталий Фридзон, Михаил Кулагин и Виктор Хряпа. Все они набрали по 12 очков. У ВЭФа 23 очка в активе Кристофера Ричарда.

ЦСКА одержал восьмую победу в девяти матчах и продолжает лидировать в чемпионате. ВЭФ занимает седьмое место.

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