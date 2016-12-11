Димитрис Итудис: Мы постарались распределить игровое время и сыграть серьезно
Главный тренер ЦСКА
Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата
Единой лиги ВТБ против ВЭФа. Напомним, что его команда победила со счетом
82:51.
«Поздравляю команду с очередной победой. Понятно, что ВЭФ приехал без своего лучшего бомбардира Блумса, а мы постарались распределить игровое время и сыграть серьезно. Первая половина при этом получилась серьезнее второй. Хочу поблагодарить зрителей, которые поддержали нас сегодня.
Кори мог выйти на площадку, но, поскольку у
него есть проблема с ногой, мы договорились – если ситуация позволит, оставлю
его на скамейке. Так и получилось», - цитирует Итудиса официальный сайт лиги.
В составе победителей самыми
результативными стали сразу три игрока - Виталий Фридзон, Михаил Кулагин и Виктор Хряпа. Все они набрали по 12 очков. У ВЭФа 23 очка в
активе Кристофера Ричарда.
ЦСКА одержал восьмую победу
в девяти матчах и продолжает лидировать в чемпионате. ВЭФ занимает седьмое
место.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
11 декабря 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция