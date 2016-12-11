Евгений Трефилов: Гандболистки России пока еще на Олимпиаде, похоже

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал игру своих подопечных в матче чемпионата Европы против чешской команды.

- Выиграли - и выиграли, слава богу. Надо помолиться. Безобразное отношение игроков к работе, к сожалению. Девочки пока еще на Олимпиаде. Им вручают третью медаль золотую, похоже. Вчера нам дали медаль участников чемпионата Европы. Вот только ее мы и заслужили на этом турнире, - цитирует Трефилова «Р-Спорт».

Напомним, что в воскресенье женская сборная России по гандболу победила сборную Чехии в основном раунде чемпионата Европы в Швеции со счетом 26:24.

В следующем матче российские гандболистки сыграют 13 декабря с датчанками, а 14-го – с венгерками.