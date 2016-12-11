Международный союз биатлонистов создаст рабочую группу по докладу Макларена

главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В организации заявили о создании рабочей группы.

«9 декабря IBU получил доклад Макларена и другие необходимые документы от WADA. Учитывая новую информацию, исполнительный комитет IBU решил создать рабочую группу. Ее членами станут люди, имеющие опыт в юриспруденции и борьбе с допингом.

Рабочей группе будет проучено как можно скорее дать рекомендации IBU в соответствии с кодексом WADA», - говорится в сообщении на официальном сайте IBU.

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

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