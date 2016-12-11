Салихова победила на этапе Кубка Европы по сноуборду в параллельном гигантском слаломе
На проходящем в австрийском Хохфюгене этапе Кубка Европы в дисциплине параллельный слалом-гигант россиянка Елизавета Салихова завоевала золотую медаль.
Российская спортсменка в финале одержала победу над представительницей Швейцарии Патрицией Кумер.
В «малом» финале встретились еще две представительницы российской команды - Екатерина Тудегешева и Милена Быкова. Тудегешева оказалась чуть быстрее и завоевала бронзовую награду.
Добавим, что в мужском параллельном гигантском слаломе россиянин Дмитрий Сарсембаев занял третье место, опередив представителя немецкой сборной Патрика Буслера.
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