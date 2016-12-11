Мужская и женская сборные России вышли в финал чемпионата мира в комбинированной эстафете

В канадском городе Виндзор продолжается чемпионат мира по плаванию
на короткой воде. В финал в комбинированной эстафете 4х100 метров вышли мужская
и женская сборные России. Мужская команда показала результат 3.25,84 и
вышла в финал со второго места. За сборную России выступают Григорий Тарасевич,
Олег Костин, Александр Харланов, Александр Попков. Женская сборная России
преодолела дистанцию с результатом 3.55,65. Это шестое время, что позволило
россиянкам выйти в финал. За женскую сборную России выступают Мария Каменева,
Наталья Иванеева, Вероника Попова, Розалия Насретдинова.
Кроме того, женская команда России вышла в финал и в кролевой
эстафете 4Х200 метров у женщин. С четвертым временем (7.46,39) в финал
вышли Дарья Муллакаева, Ирина Кривоногова, Дарья Устинова и Арина Опенышева.
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