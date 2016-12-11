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Мужская и женская сборные России вышли в финал чемпионата мира в комбинированной эстафете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В канадском городе Виндзор продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в комбинированной эстафете 4х100 метров вышли мужская и женская сборные России.
Мужская команда показала результат 3.25,84 и вышла в финал со второго места. За сборную России выступают Григорий Тарасевич, Олег Костин, Александр Харланов, Александр Попков. Женская сборная России преодолела дистанцию с результатом 3.55,65. Это шестое время, что позволило россиянкам выйти в финал. За женскую сборную России выступают Мария Каменева, Наталья Иванеева, Вероника Попова, Розалия Насретдинова.

Кроме того, женская команда России вышла в финал и в кролевой эстафете 4Х200 метров у женщин. С четвертым временем (7.46,39) в финал вышли Дарья Муллакаева, Ирина Кривоногова, Дарья Устинова и Арина Опенышева.

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