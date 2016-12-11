«Зенит» проиграл УНИКСу, несмотря на 27 очков Тиммы

Петербургский «Зенит» дома проиграл казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 84:95 (22:20, 23:26, 14:21, 25:28).

У хозяев самым результативным игроком стал Янис Тимма, набравший 27 очков. В составе гостей 20 очками отметился Кит Лэнгфорд, а Хоаким Колом оформил дабл-дабл (14 очков+12 результативных передач).

Казанцы одержали восьмую победу в девяти матчах и сравнялись по проценту побед с лидером чемпионата ЦСКА. Подопечные Василия Карасева потерпели второе поражение в восьми играх и опустились на пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед «Локомотив-Кубань».

Следующий матч в Единой лиге ВТБ УНИКС проведет 17 декабря в Саратове против «Автодора». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге «Локомотив-Кубань».

Подопечные Евгения Пашутина 15 декабря в рамках Евролиги сыграют в Казани против «Басконии». Петербуржцы днем ранее встретятся дома с «Уникахой» в матче заключительного тура группового этапа Кубка Европы.