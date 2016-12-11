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Анастасия Загоруйко: Хотела догнать норвежку, но сил не хватило

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

- Выступила, в принципе, нормально. С лежкой справилась, стоя было тяжеловато, конечно, стрелять на высоком пульсе. Последним кругом я не очень довольна, меня чуть-чуть не хватило. Я все-таки хотела догнать норвежку и побороться за пятое место. Получается, что я ушла от преследовательниц, но все равно хотелось догнать. В начале круга подумала, что смогу, а в концовке просто сил не хватило. Концовка из-за этого мне не очень понравилась, - передает слова Загоруйко официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, что на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке женская сборная России заняла шестое место в эстафетной гонке. За сборную России выступали Ольга Подчуфарова на первом этапе, Татьяна Акимова — на втором, Светлана Слепцова на третьем, Анастасия Загоруйко — на четвертом этапе.

Кубок мира по биатлону
Поклюка (Словения)
Эстафета
Женщины.

1. Германия - 1.11.31,1  (0+9) 

2. Франция + 10,1  (0+3)

3. Украина + 37,7 (0+3)

...6. Россия (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Анастасия Загоруйко) + 2.08,6 (0+8)

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