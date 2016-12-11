«Сент-Этьен» обыграл «Генгам»
Матч 17-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сент-Этьена».
Единственный мяч забил Ромен Амума. «Сент-Этьен» набрал 25 очков и
занимает восьмое место в чемпионате Франции. У «Генгама» 26 очков и шестое
место.
Матч
Сент-Этьен - Генгам - 1:0 (1:0)
Голы
Амума 26 (1:0).
Состав
Сент-Этьен: Руффье, Теофил-Катерин, Перрен, М'Бенге, Погба, Пайо, Верето, Таннане, Амума (Монне-Паке, 75), Малькуи (Полома, 81), Тофт-Содерлунд (Берич, 70)
Генгам: Юнссон, Сорбон, Кербра, Марсал, Икоко (Мартинс Перейра, 83), Коко (Менди, 78), Салибур, Део, Диалло, Дидо (де Паув, 59), Бриан
Предупреждения:
Судья:
Стефан Ланнуа (Франция)
Место и дата
11 декабря 19:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически