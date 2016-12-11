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«Сент-Этьен» обыграл «Генгам»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 17-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сент-Этьена».

Единственный мяч забил Ромен Амума. «Сент-Этьен» набрал 25 очков и занимает восьмое место в чемпионате Франции. У «Генгама» 26 очков и шестое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

17-й тур

Матч

Сент-Этьен - Генгам - 1:0 (1:0)

Голы

Амума 26 (1:0).

Состав

Сент-Этьен: Руффье, Теофил-Катерин, Перрен, М'Бенге, Погба, Пайо, Верето, Таннане, Амума (Монне-Паке, 75), Малькуи (Полома, 81), Тофт-Содерлунд (Берич, 70)

Генгам: Юнссон, Сорбон, Кербра, Марсал, Икоко (Мартинс Перейра, 83), Коко (Менди, 78), Салибур, Део, Диалло, Дидо (де Паув, 59), Бриан

Предупреждения:

нет - Марсал, 40; Диалло, 72

Судья:

Стефан Ланнуа (Франция)

Место и дата

11 декабря 19:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция

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