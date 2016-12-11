Анонсирован SL i-League StarSeries Season 3

Компании StarLadder и ImbaTV анонсировали третий сезон StarSeries по Dota 2.



Сильнейшие команды из Европы, Северной Америки, Азии и Китая сразятся за 8 путёвок в финальную стадию турнира.



Распределение слотов на LAN-финал:



Китай — 2

Европа — 2

Америка — 1

Азия — 1

Приглашения организаторов — 2



Победители открытого отборочного этапа в Северной Америке и Азии сразу отправятся в основную квалификацию. В свою очередь, триумфаторам двух открытых квалификаций в Европе предстоит сразиться с шестью приглашенными командами в закрытой квалификации. 2 лучших коллектива обеспечат себе выход в основную стадию турнира, в которой разыграют с лучшими представителями своего региона путёвки на LAN-финал.



Главный отборочный этап в Европе, Северной Америке и Азии пройдёт в формате лиги, а китайские коллективы сыграют по системе Double Elimination.



LAN-финал SL i-League StarSeries Season 3 пройдет с 23 по 26 февраля в китайском городе Шанхай в Shanghai International Gymnastics Center, вместимость более 4 000 зрителей. Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов.



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