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Матвеева заняла шестое место в лыжном спринте, победила норвежка Фалла

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) состоялся лыжный спринт свободным стилем у женщин. Победу одержала норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла.

Победительница опередила свою соотечественницу Ингвильд Остберг, ставшую второй. Третье место заняла шведка Анна Фальк. Россиянка Наталья Матвеева пробилась в финал, где заняла шестое место.

Лыжные гонки. Кубок мира

Давос (Швейцария)

Женщины. Спринт

Свободный стиль

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

2. Ингвильд Остберг (Норвегия)

3. Анна Фальк (Швеция)…

6. Наталья Матвеева(Россия)…

12. Юлия Белорукова (Россия)…

14. Евгения Шаповалова (Россия)…

33. Дарья Веденина (Россия)…

37. Полина Ковалева (Россия) …

43. Елена Соболева (Россия) …

55. Наталья Непряева (Россия)

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