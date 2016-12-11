Максим Рыбин: Как без денег?! У нас же семьи

Капитан тольяттинской «Лады» Максим Рыбин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

– Такое впечатление, будто вам в перерыве деньги перечислили – заиграли...

– Ничего нам не перечислили... О деньгах пока разговор неуместен.

– А если серьезно, как переломили игру?

– В перерыве получили нагоняй немножко, как нужно правильно играть. И заиграли немножко по-другому, забили два быстрых гола, перехватили инициативу. Собственно говоря, два очка взяли. В принципе, мы довольны.

– А ждете денег?

– Странный вопрос... Конечно, ждем. Как без денег?! У нас же семьи, дети есть...

– Может, кому-то легче, кому-то труднее?

–Давайте не будем о деньгах… Уже, честно говоря, надоело, - рассказал Рыбин в интервью Sobesednik.ru.

Напомним, что «Лада» на выезде одержала волевую победу в овертайме над московским «Спартаком» со счетом 3:2.