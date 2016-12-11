Максим Рыбин: Как без денег?! У нас же семьи
Капитан тольяттинской «Лады» Максим Рыбин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».
– Такое впечатление, будто вам в перерыве деньги
перечислили – заиграли...
– Ничего нам не перечислили... О деньгах пока разговор неуместен.
– А если
серьезно, как переломили игру?
– В перерыве получили нагоняй немножко, как нужно правильно играть. И заиграли немножко по-другому, забили два быстрых гола, перехватили инициативу. Собственно говоря, два очка взяли. В принципе, мы довольны.
– А ждете
денег?
– Странный вопрос... Конечно, ждем. Как без денег?! У нас же семьи, дети есть...
– Может, кому-то легче, кому-то труднее?
–Давайте не будем о деньгах… Уже, честно говоря, надоело, - рассказал Рыбин в интервью Sobesednik.ru.
Напомним, что «Лада» на выезде одержала волевую победу в овертайме над московским «Спартаком» со счетом 3:2.
Матч
Спартак - Лада - 2:3 О.Т. (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Глазачев (Гилрой, Радил), 5:25 (1:0). Радил (Гилрой), 10:33 (2:0 - бол.). Комаров (Филатов, Валуйский), 20:23 (2:1). Белоусов (Волгин), 24:54 (2:2). Костромитин (Белоусов, Шенфельд), 64:38 (2:3).
Место и дата
10 декабря 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция