«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и остался на третьем месте в чемпионате Англии
Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
В составе «Ливерпуля» голы забивали Адам Лаллана и Дивок Ориги. У «Вест
Хэма» голы в активе Димитри Пайе и Майка Антонио. «Ливерпуль» набрал 31 очко и остался на третье месте в чемпионате
Англии. У «Вест Хэма» 13 очков и 17-е место.
15-й тур
Матч
Ливерпуль - Вест Хэм - 2:2 (1:2)
Голы
Лаллана 5 (1:0). Пайе 28 (1:1). Антонио 39 (1:2). Ориги 48 (2:2).
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен (Клаван, 46), Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Мане, Вейналдум, Лаллана, Ориги, Фирмино
Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Огбонна, Ноубл, Нордтвейт, Пайе, Обьянг, Антонио, Лансини (Фернандес, 78), Айю (Кэрролл, 63)
Предупреждения:
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
11 декабря 19:30, Энфилд, Онлайн-трансляция