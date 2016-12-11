«Байер» на последних минутах вырвал победу в матче с «Шальке»
Матч 14-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Байером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Байера».
«Байер» набрал 20 очков и занимает восьмое место в чемпионате Германии. У «Шальке» 17 очков и десятое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
14-й тур
Матч
Голы
Кисслинг 89 (0:1).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Баба, Налдо, Гайс (Авдижай, 90), Коноплянка (Стамбули, 87), Горецка, Керер, Шёпф, Майер (Бенталеб, 79), Шупо-Мотинг
Байер: Лено, Топрак (Драгович, 58), Венделль, Хенрихс, Та, Чалханоглу, Брандт, Арангис (Юрченко, 46), Баумгартлингер (Хавертц, 46), Эрнандес, Кисслинг
Предупреждения:
Майер, 13; Баба, 81; Керер, 88 - Топрак, 13; Баумгартлингер, 38; Хавертц, 90
Удаления:
Налдо, 4 - нет
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
11 декабря 19:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция