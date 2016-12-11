«Байер» на последних минутах вырвал победу в матче с «Шальке»

Матч 14-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Байером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Байера».

Почти весь матч хозяевам пришлось играть в меньшинстве. Уже на четвертой минуте с поля был удален Налдо. «Кобальтовые» продержались почти до конца матча, но на 89-й минуте Штефан Кисслинг точным ударом принес «Байеру» победу.

«Байер» набрал 20 очков и занимает восьмое место в чемпионате Германии. У «Шальке» 17 очков и десятое место.

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14-й тур