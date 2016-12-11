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Анна Сень: Вышли с настроем закидать сборную Чехии мячами

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская гандболистка Анна Сень поделилась впечатлениями от игры чемпионата Европы против команды Чехии.

- Я не знаю, что случилось в конце матча. Мы не можем сконцентрироваться на игре. Мы вышли с настроем закидать сборную Чехии мячами. Это, естественно, не получилось. Мы не такого уровня команда, какими были на Олимпиаде. Мы уже не можем, проигрывая по ходу матча семь мячей, побеждать с разницей в пять мячей, как мы это делали на Олимпиаде. Сейчас у нас молодая команда, половина людей не играли на таком уровне, - цитирует Сень «Р-Спорт».

Напомним, что в воскресенье женская сборная России по гандболу победила сборную Чехии в основном раунде чемпионата Европы в Швеции со счетом 26:24.

В следующем матче российские гандболистки сыграют 13 декабря с датчанками, а 14-го – с венгерками.

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