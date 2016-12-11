Александр Любимов: Макларен дал понять, что у него есть компромат на наших чиновников

Президента клуба истории и статистики спорта Александр Любимов высказал свое мнение по поводу второго доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Он сказал, что в докладе много намеков, но возможное наличие компромата на российских чиновников может стать поводом для новых санкций.

«Сам доклад № 2 произвел на меня двоякое впечатление. С одной стороны, всё опять в полунамеках. С другой — Макларен дал понять, что существует некая переписка наших чиновников на тему допинга. Иными словами, имеется некий компромат. Что должно, по мнению WADA, свидетельствовать об участии в допинг-делах государственных структур. Неприятный момент. Или некая хитрая игра Макларена и К*, для того, чтобы потянуть время, получить дополнительное финансирование на очередную порцию «откровений», которых нет и быть не может», - цитирует Любимова «Свободная пресса».

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

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