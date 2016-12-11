«Спартак» готов потратить 25 миллионов евро на зимние трансферы

«Спартак» намерен усилить команду во время зимнего перерыва. Клуб готов потратить на усиление серьезную сумму.

Как сообщает «СЭ», в связи с возможным завоеванием чемпионского титула владелец клуб Леонид Федун решил не экономить на усиление. На приобретение новых игроков красно-белые готовы потратить до 25 миллионов евро.

Среди игроков, которые могут пополнить команду, называются те футболисты, которые уже упоминались в прессе. Это Георгий Джикия, Александр Самедов, Роман Шишкин и Симоне Дзадза.

После первой части сезона «Спартак» лидирует в чемпионате России. В 17 матчах команда набрала 40 очков.