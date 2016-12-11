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Людмила Постнова: На матч с Чехией вышли сонными

Источник:  Р-СпортКомментарии

Капитан сборной России по гандболу Людмила Постнова поделилась впечатлениями от игры чемпионата Европы против команды Чехии.

- Плохо оцениваю нашу игру. Может, неудобное для нас время начала матча. Может, просто не привыкли так рано играть. Мы вышли сонные на матч. Может, зрителей не хватало на игре. Когда их много, когда кричат, гонят вперед, легче. А тут тишина в зале, нам тяжело было сконцентрироваться. Сборная Чехии слабее нас по статусу. Мы должны были побеждать их с разницей как минимум в десять мячей, - цитирует Постнову «Р-Спорт».

Напомним, что в воскресенье женская сборная России по гандболу победила сборную Чехии в основном раунде чемпионата Европы в Швеции со счетом 26:24.

В следующем матче российские гандболистки сыграют 13 декабря с датчанками, а 14-го – с венгерками.

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