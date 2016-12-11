«Эспаньол» обыграл «Спортинг»
Матч 15-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Эспаньола».
Первый мяч на 54-й минуте забил Фелипе Кайседо. В концовке команды обменялись голами - забивали Лео Баптистао и Дуйе Чоп. «Эспаньол» набрал 22 очка и занимает девятое место в чемпионате Испании. У «Спортинга» 12 очков и 18-е место.
Чемпионат Испании. Примера
15-й тур
Матч
Эспаньол - Спортинг - 2:1 (0:0)
Голы
Кайседо 54 (1:0). Баптистао 90 (2:0). Чоп 90 (2:1).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Рейес Д., Лопес Д., Санчес, Фуэго, Перес (Васкес, 20, Диоп, 63), Хурадо, Морено, Кайседо (Рока, 80), Баптистао
Спортинг: Куэльяр, Бабин (Вигуэра, 67), Мере, Дуглас, Аморебьета, Кармона (Родригес, 77), Альварес, Гомес (Бургуи, 67), Лопес, Чоп, Аит-Атман
Предупреждения:
Диоп, 68 - Аит-Атман, 84; Альварес, 86
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
11 декабря 20:30, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция