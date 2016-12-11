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«Эспаньол» обыграл «Спортинг»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 15-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Эспаньола».

Первый мяч на 54-й минуте забил Фелипе Кайседо. В концовке команды обменялись голами - забивали Лео Баптистао и Дуйе Чоп. «Эспаньол» набрал 22 очка и занимает девятое место в чемпионате Испании. У «Спортинга» 12 очков и 18-е место.

Чемпионат Испании. Примера

15-й тур

Матч

Эспаньол - Спортинг - 2:1 (0:0)

Голы

Кайседо 54 (1:0). Баптистао 90 (2:0). Чоп 90 (2:1).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Рейес Д., Лопес Д., Санчес, Фуэго, Перес (Васкес, 20, Диоп, 63), Хурадо, Морено, Кайседо (Рока, 80), Баптистао

Спортинг: Куэльяр, Бабин (Вигуэра, 67), Мере, Дуглас, Аморебьета, Кармона (Родригес, 77), Альварес, Гомес (Бургуи, 67), Лопес, Чоп, Аит-Атман

Предупреждения:

Диоп, 68 - Аит-Атман, 84; Альварес, 86

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

11 декабря 20:30, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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