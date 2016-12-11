Василий Карасев: Пока играл Маркович, против УНИКСа было легче действовать

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о причинах поражения от УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (84:95).

- Можно сказать, что была очень жесткая игра? Валиеву выбили зуб, Маркович получил травму ноги.

- К этому нужно быть готовым, если хочешь играть на высоком уровне. Не бывает такого, что одна команда играет жестко, а ты думаешь, что тебе просто отдадут мяч. Мы будем работать над этим компонентом, потому что на текущий момент у нас не так много игроков, которые сильны в защите 1 в 1. Вихрова продавливали, я уже не говорю про Тулсона. Сергеева хватает на периметре, но есть проблемы под кольцом. Стараемся компенсировать это командными действиями, но такие игроки как Лэнгфорд или Колом пробивают и двойные заслоны. Пока играл Маркович, было полегче.

- Выпуская Марковича с травмой, вы не боялись ее усугубить?

- Он вышел, но было понятно, что скорость уже не та, потому его убрали с опеки Лэнгфорда. Он боец, он хотел выйти, но все-таки, чтобы не было риска, мы его потом убрали. А если он выпадет на несколько игр - это будет огромная потеря, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, петербуржцы проиграли УНИКСу со счетом 84:95. У «Зенита» 27 очков набрал Янис Тимма, в составе казанского клуба 20 очками отметился Кит Лэнгфорд, а дабл-дабл сделал Хоаким Колом (14 очков+12 результативных передач).

Подопечные Василия Карасева потерпели второе поражение в восьми играх Единой лиги и опустились на пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед «Локомотив-Кубань». УНИКС выиграл восьмой матч из девяти и сравнялся по проценту побед с ЦСКА.

14 декабря «Зенит» в рамках последнего тура группового этапа Кубка Европы примет в Петербурге «Уникаху». УНИКС на следующий день встретится в Казани с «Басконией» в матче Евролиги.