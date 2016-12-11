Сергей Шишкарев: Российские гандболистки вышли на матч против Чехии как на плаху

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев поделился эмоциями от игры российской команды против команды Чехии в матче чемпионата Европы.

- Сегодня у нашей сборной ничего не получалось. Команда Чехии явно ниже классом и она позволила нам выиграть этот матч. Много ошибок. Когда девочки пели гимн России перед матчем с Чехией, меня очень смущало, что они смотрят в пол, глаза какие-то уставшие, безразличные. Как будто они сейчас выходят на плаху, а не на матч, где можно получать от игры удовольствие.

Видимо, команда не очень реагирует пока на требования главного тренера. Они играют за национальную команду, планка очень высоко поднята. Я не вижу, чтобы они себя превозмогали, какие-то сверхусилия были. Бывает радость, бывает расстройство. А безразличие, равнодушие мне очень не нравятся. Надеюсь, что это временное явление. Впереди сложный матч с датчанками, на него надо настроиться соответствующим образом и сыграть лучше, - передает слова Шишкарева «Р-Спорт».

Напомним, что в воскресенье женская сборная России по гандболу победила сборную Чехии в основном раунде чемпионата Европы в Швеции со счетом 26:24.

В следующем матче российские гандболистки сыграют 13 декабря с датчанками, а 14-го – с венгерками.