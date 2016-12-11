Дмитрий Губерниев: Вы будете смеяться, но Кайшева не едет в Нове Место. Состав сборной останется тем же

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Нове Место будет таким же, как и на предыдущем этапе. Таким образом, в состав сборной не будет включена Ульяна Кайшева.

«Друзья, вы будете смеяться, но Ульяна Кайшева не едет в Нове Место. Состав сборной остается тем же. Тренеры зуб дают, что Кайшева приедет в Оберхоф. Вопрос: в каком году?», - написал Губерниев в своем Instagram.

Напомним, что сегодня женская сборная России заняла шестое место в эстафете. Победу одержала сборная Германии.