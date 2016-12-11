Игроки «Черноморца» обвиняют арбитра в том, что он обматерил их во время матча с «Александрией»
«Черноморец» на выезде уступил «Александрии» в матче 18-го тура чемпионата Украины. После матча одесситы выразили недовольство действиями арбитра Юрия Вакса.
«О чем можно говорить, если арбитр разговаривает с футболистами матом? Им можно ругаться? Филимонова обозвал гнидой, мне сказал, что я ох… (пропущено нецензурное слово – Прим.Ред). Это нормальный человек? Пускай Федерация футбола Украины разберется с этими людьми. Что это за убийство? Пускай посмотрят», - сказал вратарь «Черноморца» Евгений Боровик. Его слова приводит Football.ua.
УПЛ
18-й тур
Матч
Александрия - Черноморец - 2:1 (1:1)
Голы
Микицей 17 (1:0). Ковалец 22 (1:1). Грицук 78 (2:1).
Состав
Александрия: Новак, Микицей, Чеботаев, Гитченко, Шендрик, Грицук, Огиря, Банада (Леонов, 53), Козак (Чорний, 81), Пономарь, Яремчук (Кулиш, 68)
Черноморец: Боровик, Люлька, Мартыненко, Хочолава (Азацкий, 84), Третьяков (Хобленко, 79), Андриевский, Филимонов, Данченко, Калитвинцев, Смирнов (Ковалец, 15), Коркишко
Предупреждения:
Микицей, 21; Чеботаев, 40; Козак, 65; Грицук, 67; Шендрик, 67; Леонов, 69; Пономарь, 83; Гитченко, 85; Новак, 90 - Филимонов, 16; Андриевский, 32; Хочолава, 41; Ковалец, 56; Боровик, 75; Калитвинцев, 78; Мартыненко, 90
Удаления:
Судья:
Юрий Вакс (Украина)
Место и дата
11 декабря 18:00, Ника, Онлайн-трансляция