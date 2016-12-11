Евгений Пашутин: Нам удалось навязать «Зениту» защиту и тягучий баскетбол

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Зенита», который прошел в Санкт-Петербурге (95:84).

- Мы прилетели вчера в Петербург после не очень удачной игры в Афинах против «Олимпиакоса». Времени особо не было, но мы поехали на тренировку и сумели разобрать соперника. Мы понимали, что физические кондиции будут не на самом высоком уровне, и особое внимание уделяли защите. Сегодня нам удалось сдерживать Тулсона на протяжении всей игры, а Тимма забил много лишь в концовке. В целом нам удалось навязать «Зениту» защиту и тягучий баскетбол. Справились и с Лэндри, потому что обычно эта троица набирает за матч более 70 очков.

При равном счете мы смогли остановить несколько атак или заставить зенитовцев бросать издали через руки. Мы сегодня боролись за процент попаданий, и нам удалось заставить их промахнуться этими бросками. Плюс мы не стали ввязываться в быструю игру «Зенита», в которой они одни из лучших, ведь у них почти все игроки молодые, атлетичные и хорошо двигают мяч. Мы подолгу контролировали мяч в нападении и сумели остановить «Зенит», когда он пытался отыграться и начал торопиться, - приводит слова Пашутина официальный сайт «Зенита».

Напомним, петербуржцы проиграли УНИКСу со счетом 84:95. У «Зенита» 27 очков набрал Янис Тимма, в составе казанского клуба 20 очками отметился Кит Лэнгфорд, а дабл-дабл сделал Хоаким Колом (14 очков+12 результативных передач).

Подопечные Василия Карасева потерпели второе поражение в восьми играх Единой лиги и опустились на пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед «Локомотив-Кубань». УНИКС выиграл восьмой матч из девяти и сравнялся по проценту побед с ЦСКА.

14 декабря «Зенит» в рамках последнего тура группового этапа Кубка Европы примет в Петербурге «Уникаху». УНИКС на следующий день встретится в Казани с «Басконией» в матче Евролиги.