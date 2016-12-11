Футболисты одесского «Черноморца» сами пришли на флеш-интервью и обвинили судью в нецензурной брани в их адрес

Скандалом завершился матч 18-го тура украинской премьер-лиги «Александрия» – «Черноморец» (2:1), после которого футболисты одесского клуба сами пришли на флеш-интервью. В нем они рассказали о поведении главного арбитра Юрия Вакса.

- Что может быть на душе, если судья разговаривает с футболистами матом? – сказал в эфире канала «Футбол» вратарь «Черноморца» Евгений Боровик. - Можно ругаться или нет? Он ему (указывает на капитана Артема Филимонова – Прим. ред.) говорит «гнида», а мне – «ты – …». Это нормальный человек? Пускай Федерация футбола Украины разберется с этими людьми! Что это за убийство? Эксперты смотрят – может, донесут куда-то…

- Арбитр оскорбляет футболистов. Это ненормально просто. Это ненормально, если матч не будут разбирать, - сказал, в свою очередь, Филимонов.

Отметим, что Вакс показал в этом матче восемь желтых карточек игрокам «Черноморца» и семь – игрокам «Александрии». Также по одному игроку у каждой команды было удалено.

После этого матча у «Александрии» 26 очков и она находится на 5-м месте, у «Черноморца – 23 очка и 7-е место.