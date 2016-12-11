Андре Уорд: Если реванш против Ковалева не имеет для меня значения, то возвращаться на ринг нет смысла

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд не исключает, что он может завершить карьеру. Он отметил, что повторный поединок против россиянина Сергея Ковалева не мотивирует его на возвращение на ринг.

«Если реванш (против Ковалева) не имеет для меня значения, то для меня нет смысла вновь возвращаться на ринг и биться. Я боксирую давно, и каждый бой в моей карьере имеет какое-то значение. У меня больше нет необходимости биться. Я добился в своей карьере всего, что мог. Дело не в деньгах. Я занимался боксом, потому что люблю его и потому что Бог дал мне большой талант», - цитирует Уорда Fighthype.

Напомним, бой между спортсменами состоялся 20 ноября. Судьи отдали победу Уорду, который в начале встречи был послан в нокдаун.