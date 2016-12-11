Ричард Макларен: У нас нет доказательств, что Мутко все знал

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал данные своего доклада о допинге в российском спорте. Он сказал, что у него нет доказательств причастности вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, который ранее занимал должность министра спорта.

«У нас нет доказательств, что он все знал. У нас есть сведения о некой корреспонденции, адресованной ему. Но это подтверждает только то, что он мог знать некую часть того, что происходило, но не знать деталей. Хотя как человек, несущий ответственность за все министерство, он должен был иметь как минимум некое понимание. Могу сказать, что мы встречались с мистером Мутко еще во времена, когда я работал в независимой комиссии Ричарда Паунда. На вопросы по этой теме он не ответил», - цитирует Макларена «СЭ».

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

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