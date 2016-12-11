Ричард Макларен: Мы оставили открытыми имена Легкова и Мусэрского, так как они уже появлялись в публичном поле

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал данные своего доклада о допинге в российском спорте. Он рассказал, почему были упомянуты лыжник Александр Легков и волейболист Дмитрий Мусэрский.

– Почему, несмотря на обещание затереть имена спортсменов, в документах Родченкова обнаружились фамилии лыжника Легкова и волейболиста Мусэрского? Это просто ошибка?

– Нет, это не ошибка. Мы оставили открытыми некоторые имена, которые так или иначе уже появлялись в публичном поле.

– Но Легков и Мусэрский никогда ранее не получали официальных обвинений в допинге.

– Где вы нашли их имена – в самом докладе или на сайте?

– На сайте, в переписке Родченкова.

– Пока я не могу ответить на ваш вопрос, - цитирует Макларена «СЭ».

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

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