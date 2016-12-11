Ричард Макларен: Мы оставили открытыми имена Легкова и Мусэрского, так как они уже появлялись в публичном поле
Глава независимой комиссии
WADA Ричард Макларен прокомментировал данные своего доклада о допинге в
российском спорте. Он рассказал, почему были упомянуты лыжник Александр Легков
и волейболист Дмитрий Мусэрский.
– Почему, несмотря на обещание затереть имена спортсменов, в
документах Родченкова обнаружились фамилии лыжника Легкова и волейболиста
Мусэрского? Это просто ошибка?
– Нет, это не ошибка. Мы оставили открытыми некоторые имена,
которые так или иначе уже появлялись в публичном поле.
– Но Легков и Мусэрский никогда ранее не получали официальных
обвинений в допинге.
– Где вы нашли их имена – в самом докладе или на сайте?
– На сайте, в переписке Родченкова.
– Пока я не могу ответить на ваш вопрос, - цитирует Макларена «СЭ».
Напомним,
9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен
представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских
олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны
россиянами с нарушением правил.
Позднее
WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые
использовал Макларен в своем расследовании.
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