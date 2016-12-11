Стефан Маркович: Против команд уровня УНИКСа нужно выкладываться по полной весь матч, а не отдельными отрезками

Защитник «Зенита» Стефан Маркович подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа, который прошел в Санкт-Петербурге (84:95).

- Приятно играть перед своими болельщиками. Мы должны сохранять концентрацию вне зависимости от того, на какой арене выступаем. Попросту играть лучше. Никаких оправданий подобному результату в нашем исполнении быть не может. В какой-то момент мы проигрывали с разницей в 20 очков.

После финальной сирены мы собрались в кружок, чтобы по горячим следам разобраться в причинах поражения. УНИКС выступает в Евролиге, против команды такого уровня нужно выкладываться по полной на протяжении 40 минут, а не на отдельных отрезках, - цитирует Марковича «Чемпионат.com».

Напомним, петербуржцы проиграли УНИКСу со счетом 84:95. У «Зенита» 27 очков набрал Янис Тимма, в составе казанского клуба 20 очками отметился Кит Лэнгфорд, а дабл-дабл сделал Хоаким Колом (14 очков+12 результативных передач).

Подопечные Василия Карасева потерпели второе поражение в восьми играх Единой лиги и опустились на пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед «Локомотив-Кубань». УНИКС выиграл восьмой матч из девяти и сравнялся по проценту побед с ЦСКА.

14 декабря «Зенит» в рамках последнего тура группового этапа Кубка Европы примет в Петербурге «Уникаху». УНИКС на следующий день встретится в Казани с «Басконией» в матче Евролиги.