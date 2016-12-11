Маркус Вайнцирль: «Шальке» играл лучше, но проиграл
Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился
впечатлениями после матча против «Байера» в чемпионате Германии. Напомним, что
его команда уступила со счетом 0:1.
При подаче со штрафного, которого, по-моему, не было,
мы допустили ошибку и пропустили. Несмотря на поражение, я доволен тем
футболом, который показала моя команда. Мы отдали все силы. К сожалению,
результат получился не тот», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».
«Байер» набрал 20 очков и занимает восьмое место в чемпионате Германии. У «Шальке» 17 очков и десятое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
14-й тур
Кисслинг 89 (0:1). Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Баба, Налдо, Гайс (Авдижай, 90), Коноплянка (Стамбули, 87), Горецка, Керер, Шёпф, Майер (Бенталеб, 79), Шупо-Мотинг Байер: Лено, Топрак (Драгович, 58), Венделль, Хенрихс, Та, Чалханоглу, Брандт, Арангис (Юрченко, 46), Баумгартлингер (Хавертц, 46), Эрнандес, Кисслинг Майер, 13; Баба, 81; Керер, 88 - Топрак, 13; Баумгартлингер, 38; Хавертц, 90 Налдо, 4 - нет Дениз Айтекин (Германия) 11 декабря 19:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Кисслинг 89 (0:1).
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Баба, Налдо, Гайс (Авдижай, 90), Коноплянка (Стамбули, 87), Горецка, Керер, Шёпф, Майер (Бенталеб, 79), Шупо-Мотинг
Байер: Лено, Топрак (Драгович, 58), Венделль, Хенрихс, Та, Чалханоглу, Брандт, Арангис (Юрченко, 46), Баумгартлингер (Хавертц, 46), Эрнандес, Кисслинг
Майер, 13; Баба, 81; Керер, 88 - Топрак, 13; Баумгартлингер, 38; Хавертц, 90
Налдо, 4 - нет
Дениз Айтекин (Германия)
11 декабря 19:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция