Маркус Вайнцирль: «Шальке» играл лучше, но проиграл

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Байера» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.



«Сегодня проиграла лучшая команда. После удаления мы очень хорошо действовали на поле: уверенно играли в обороне и остро контратаковали. К сожалению, нам не удалось использовать один из своих моментов. Думаю, если бы мы забили, победа была бы за нами. Чтобы набирать очки, нужно как минимум не пропускать, когда не удаётся забить.

При подаче со штрафного, которого, по-моему, не было, мы допустили ошибку и пропустили. Несмотря на поражение, я доволен тем футболом, который показала моя команда. Мы отдали все силы. К сожалению, результат получился не тот», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».



Почти весь матч хозяевам пришлось играть в меньшинстве. Уже на четвертой минуте с поля был удален Налдо. «Кобальтовые» продержались почти до конца матча, но на 89-й минуте Штефан Кисслинг точным ударом принес «Байеру» победу.

«Байер» набрал 20 очков и занимает восьмое место в чемпионате Германии. У «Шальке» 17 очков и десятое место.

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