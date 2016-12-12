Горди Дуайер: Нельзя надеяться на победу, если большую часть периода проводишь в меньшинстве
Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер прокомментировал
поражение своей команды от минского «Динамо» (2:6) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
«В первую очередь, поздравляю
Крэйга и его команду с победой. В первом периоде мы играли хорошо. Атмосфера на
арене была потрясающей, болельщики активно поддерживали команды, это был
отличный первый период хоккея. Во втором периоде мы потеряли нити игры, у нас
стали не получаться определенные моменты нашей игры. «Динамо» здорово этим
воспользовались. Если ты недостаточно силен индивидуально и в командной игре,
то сильные стороны твоего соперника возьмут над тобой верх. Мы слишком много
раз позволяли сопернику играть в большинстве, при этом в большинстве минчане
создавали слишком много моментов у наших ворот. Думаю, это было ключевым моментом
матча. Ты не можешь надеяться на победу в матче, если большую часть второго и
третьего периода ты проводишь в меньшинстве. На протяжении всей игры, кроме
первого периода, где команды на равных соперничали друг с другом, динамовцы
выглядели лучше нас. Они были быстрее и лучше нас, а их большинство было очень
эффективным сегодня», - сказал Дуайер на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Никита Комаров, Андрей Степанов, а также Александр Матерухин и Дмитрий Амброжейчик, оформившие в этом матче дубли. У «Медвешчака» точные броски на счету Якуба Крейчика и Терри Гальярди.
Матч
Динамо Мн - Медвешчак - 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)
Голы:
Крайчик (Гальярди), 5:04 (0:1 - бол.). Комаров (Граньяни, Степанов), 14:42 (1:1 - бол.). Матерухин (Эллисон), 20:36 (2:1 - бол.). Гальярди 21:09 (2:2). Степанов (Граньяни, Лисовец), 23:45 (3:2). Амброжейчик (Эллисон, Бэйлен), 30:36 (4:2). Амброжейчик (Эллисон, Клинкхаммер), 38:05 (5:2). Матерухин (Ковыршин, Граньяни), 52:01 (6:2 - бол.).
Место и дата
11 декабря 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция