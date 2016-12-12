Горди Дуайер: Нельзя надеяться на победу, если большую часть периода проводишь в меньшинстве

Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер прокомментировал поражение своей команды от минского «Динамо» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первую очередь, поздравляю Крэйга и его команду с победой. В первом периоде мы играли хорошо. Атмосфера на арене была потрясающей, болельщики активно поддерживали команды, это был отличный первый период хоккея. Во втором периоде мы потеряли нити игры, у нас стали не получаться определенные моменты нашей игры. «Динамо» здорово этим воспользовались. Если ты недостаточно силен индивидуально и в командной игре, то сильные стороны твоего соперника возьмут над тобой верх. Мы слишком много раз позволяли сопернику играть в большинстве, при этом в большинстве минчане создавали слишком много моментов у наших ворот. Думаю, это было ключевым моментом матча. Ты не можешь надеяться на победу в матче, если большую часть второго и третьего периода ты проводишь в меньшинстве. На протяжении всей игры, кроме первого периода, где команды на равных соперничали друг с другом, динамовцы выглядели лучше нас. Они были быстрее и лучше нас, а их большинство было очень эффективным сегодня», - сказал Дуайер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Никита Комаров, Андрей Степанов, а также Александр Матерухин и Дмитрий Амброжейчик, оформившие в этом матче дубли. У «Медвешчака» точные броски на счету Якуба Крейчика и Терри Гальярди.