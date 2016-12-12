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Горди Дуайер: Нельзя надеяться на победу, если большую часть периода проводишь в меньшинстве

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер прокомментировал поражение своей команды от минского «Динамо» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первую очередь, поздравляю Крэйга и его команду с победой. В первом периоде мы играли хорошо. Атмосфера на арене была потрясающей, болельщики активно поддерживали команды, это был отличный первый период хоккея. Во втором периоде мы потеряли нити игры, у нас стали не получаться определенные моменты нашей игры. «Динамо» здорово этим воспользовались. Если ты недостаточно силен индивидуально и в командной игре, то сильные стороны твоего соперника возьмут над тобой верх. Мы слишком много раз позволяли сопернику играть в большинстве, при этом в большинстве минчане создавали слишком много моментов у наших ворот. Думаю, это было ключевым моментом матча. Ты не можешь надеяться на победу в матче, если большую часть второго и третьего периода ты проводишь в меньшинстве. На протяжении всей игры, кроме первого периода, где команды на равных соперничали друг с другом, динамовцы выглядели лучше нас. Они были быстрее и лучше нас, а их большинство было очень эффективным сегодня», - сказал Дуайер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Никита Комаров, Андрей Степанов, а также Александр Матерухин и Дмитрий Амброжейчик, оформившие в этом матче дубли. У «Медвешчака» точные броски на счету Якуба Крейчика и Терри Гальярди.

Матч

Динамо Мн - Медвешчак - 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)

Голы:

Крайчик (Гальярди), 5:04 (0:1 - бол.). Комаров (Граньяни, Степанов), 14:42 (1:1 - бол.). Матерухин (Эллисон), 20:36 (2:1 - бол.). Гальярди 21:09 (2:2). Степанов (Граньяни, Лисовец), 23:45 (3:2). Амброжейчик (Эллисон, Бэйлен), 30:36 (4:2). Амброжейчик (Эллисон, Клинкхаммер), 38:05 (5:2). Матерухин (Ковыршин, Граньяни), 52:01 (6:2 - бол.).

Место и дата

11 декабря 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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