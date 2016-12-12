Крэйг Вудкрофт: Защитники действовали здорово, а форварды отлично справлялись со своей работой

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу своих подопечных над «Медвешчаком» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первом периоде наша команда выглядела достаточно блекло. С первых минут мы хотели сыграть в абсолютно другую игру, но позволили соперникам втянуть нас в их стиль игры. Мы начали возвращаться к нашей модели игры, когда смогли забросить первую шайбу. Это также помогло нам обрести больше уверенности в наших силах. В первом перерыве мы сказали команде, что если мы хотим победить сегодня, то нам необходимо играть намного лучше. «Медвешчак» - мощная и опытная команда, и мы знали, что у нас есть преимущество в скорости. Этим мы и попытались воспользоваться во второй трети. Мы заставили их фолить на наших игроках, которые быстро проникали в их зону. Это позволило нам проводить много времени в большинстве, а при розыгрыше лишнего мы сегодня действовали просто здорово. Заключительный период был просто переполнен удалениями. В большинстве мы смогли создать много моментов у ворот соперника. В двойном большинстве мы забросили очень важную шайбу, которая предопределила исход встречи. В конце концов, команда сыграла хороший матч. Кевин Лаланд сегодня отыграл уверенно. Защитники действовали также здорово, а форварды отлично справлялись со своей работой», - сказал Вудкрофт на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Никита Комаров, Андрей Степанов, а также Александр Матерухин и Дмитрий Амброжейчик, оформившие в этом матче дубли. У «Медвешчака» точные броски на счету Якуба Крейчика и Терри Гальярди.