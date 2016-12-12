Крэйг Вудкрофт: Защитники действовали здорово, а форварды отлично справлялись со своей работой
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт
прокомментировал победу своих подопечных над «Медвешчаком» (6:2) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
«В первом периоде наша команда выглядела достаточно блекло. С
первых минут мы хотели сыграть в абсолютно другую игру, но позволили соперникам
втянуть нас в их стиль игры. Мы начали возвращаться к нашей модели игры, когда
смогли забросить первую шайбу. Это также помогло нам обрести больше уверенности
в наших силах. В первом перерыве мы сказали команде, что если мы хотим победить
сегодня, то нам необходимо играть намного лучше. «Медвешчак» - мощная и
опытная команда, и мы знали, что у нас есть преимущество в скорости. Этим мы и
попытались воспользоваться во второй трети. Мы заставили их фолить на наших
игроках, которые быстро проникали в их зону. Это позволило нам проводить много
времени в большинстве, а при розыгрыше лишнего мы сегодня действовали просто
здорово. Заключительный период был просто переполнен удалениями. В большинстве
мы смогли создать много моментов у ворот соперника. В двойном большинстве мы
забросили очень важную шайбу, которая предопределила исход встречи. В конце
концов, команда сыграла хороший матч. Кевин Лаланд сегодня отыграл
уверенно. Защитники действовали также здорово, а форварды отлично
справлялись со своей работой», - сказал Вудкрофт на послематчевой
пресс-конференции.
Напомним, заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Никита Комаров, Андрей Степанов, а также Александр Матерухин и Дмитрий Амброжейчик, оформившие в этом матче дубли. У «Медвешчака» точные броски на счету Якуба Крейчика и Терри Гальярди.
Матч
Динамо Мн - Медвешчак - 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)
Голы:
Крайчик (Гальярди), 5:04 (0:1 - бол.). Комаров (Граньяни, Степанов), 14:42 (1:1 - бол.). Матерухин (Эллисон), 20:36 (2:1 - бол.). Гальярди 21:09 (2:2). Степанов (Граньяни, Лисовец), 23:45 (3:2). Амброжейчик (Эллисон, Бэйлен), 30:36 (4:2). Амброжейчик (Эллисон, Клинкхаммер), 38:05 (5:2). Матерухин (Ковыршин, Граньяни), 52:01 (6:2 - бол.).
Место и дата
11 декабря 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция