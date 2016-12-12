«Бетис» дома с минимальным счетом обыграл «Атлетик»
В матче 15-го тура чемпионата
Испании «Бетис» обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил
нападающий хозяев поля Рубен Кастро.
«Атлетик» с 23 очками занимает
седьмое место в турнирной таблице, а «Бетис» расположился на 14-й строчке, имея
в активе 18 очков.
В следующем туре баски 19 декабря
примут «Сельту», а «Бетис» 16 декабря сыграет на выезде с командой «Алавес».
Чемпионат Испании
15-й тур
Матч
Голы
Кастро 18 (1:0).
Состав
Бетис: Адан, Манди, Рамирес, Дурмиси, Песселья (Гонсалес, 65), Донк, Хоакин, Пиччини (Сехудо, 63), Себальос, Санабрия, Кастро (Мартин, 71)
Атлетик: Арризабалага, Сан Хосе (Весга, 46), Альварес, Балензиага, Боведа, Лапорте (Лекуе, 46), Беньят, Гарсия, Уильямс, Адурис (Вильялибре, 70), Муньяин
Предупреждения:
Пиччини, 15; Кастро, 16; Сехудо, 74 - Лапорте, 3; Гарсия, 47
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
11 декабря 22:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция