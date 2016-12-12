Дубль Брозовича принес победу «Интеру» над «Дженоа»
В матче 16-го тура чемпионата
Италии «Интер» дома обыграл «Дженоа» со счетом 2:0.
В составе победителей оба гола
забил полузащитник Марцело Брозович.
«Интер» с 24 очками занимает
восьмое место в турнирной таблице, а «Дженоа» расположилась на 13-й строчке,
имея в активе 20 очков.
В следующем туре команда из Милана 18 декабря сыграет с «Сассуоло», а «Дженоа» 15 декабря примет «Фиорентину».
Чемпионат Италии
16-й тур
Матч
Голы
Брозович 38 (1:0). Брозович 69 (2:0).
Состав
Интер: Ханданович, Миранда, Мурильо, Д'Амброзио, Нагатомо, Брозович, Кандрева, Мариу (Банега, 88), Эдер (Мело, 46), Паласио (Перишич, 57), Икарди
Дженоа: Перин, Бурдиссо, Иццо, Муньос, Ринкон, Ригони (Пандев, 79), Лазович, Лаксальт (Эденилсон, 85), Велозу, Окампос (Нинкович, 57), Симеоне
Предупреждения:
Мурильо, 53 - Велозу, 24; Окампос, 24
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
11 декабря 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция