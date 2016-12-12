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Дубль Брозовича принес победу «Интеру» над «Дженоа»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Интер» дома обыграл «Дженоа» со счетом 2:0.

В составе победителей оба гола забил полузащитник Марцело Брозович.

«Интер» с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Дженоа» расположилась на 13-й строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре команда из Милана 18 декабря сыграет с «Сассуоло», а «Дженоа» 15 декабря примет «Фиорентину».

Чемпионат Италии
16-й тур

Матч

Интер - Дженоа - 2:0 (1:0)

Голы

Брозович 38 (1:0). Брозович 69 (2:0).

Состав

Интер: Ханданович, Миранда, Мурильо, Д'Амброзио, Нагатомо, Брозович, Кандрева, Мариу (Банега, 88), Эдер (Мело, 46), Паласио (Перишич, 57), Икарди

Дженоа: Перин, Бурдиссо, Иццо, Муньос, Ринкон, Ригони (Пандев, 79), Лазович, Лаксальт (Эденилсон, 85), Велозу, Окампос (Нинкович, 57), Симеоне

Предупреждения:

Мурильо, 53 - Велозу, 24; Окампос, 24

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

11 декабря 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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