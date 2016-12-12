НБА. «Детройт» принимает «Филадельфию», «Лейкерс» сыграет с «Нью-Йорк» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
11 декабря
Матч
Детройт - Филадельфия - 71:87 4-ая четверть
Место и дата
12 декабря 02:00, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция
Матч
Миннесота - Голден Стэйт - 40:42 2-ая четверть
Место и дата
12 декабря 03:00, Таргет Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Оклахома - Бостон - 29:36 2-ая четверть
Место и дата
12 декабря 03:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
12 декабря 04:30, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
12 декабря 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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