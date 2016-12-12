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Витиньо и Алекс не спасли «Интернасьональ» от вылета во второй дивизион Бразилии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче заключительного тура бразильской Серии А «Интернасьональ» сыграл вничью с «Флуминенсе» (1:1) и по итогам турнира вылетел во второй по силе дивизион Бразилии.

Полузащитник столичного ЦСКА Витиньо, находящийся на правах аренды в «Интернасьонале» отыграл первые 70 минут матча, а экс-полузащитник «Спартака» Алекс был заменен на 65-й минуте.

У хозяев поля отличился Дуглас, а у гостей единственный гол забил Густаво Феррарейс.

По итогам 38 туров серии А «Интернасьональ» с 43 очками расположился на 17-м месте, в зоне вылета в серию Б. В низший дивизион также отправятся «Фигейренсе», «Санта Круз» и «Америка Минейро».

Напомним, чемпионом Бразилии досрочно стал «Палмейрас».

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