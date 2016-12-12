Витиньо и Алекс не спасли «Интернасьональ» от вылета во второй дивизион Бразилии
В матче заключительного тура
бразильской Серии А «Интернасьональ» сыграл вничью с «Флуминенсе» (1:1) и по
итогам турнира вылетел во второй по силе дивизион Бразилии.
Полузащитник столичного ЦСКА
Витиньо, находящийся на правах аренды в «Интернасьонале» отыграл первые 70
минут матча, а экс-полузащитник «Спартака» Алекс был заменен на 65-й минуте.
У хозяев поля отличился Дуглас, а у
гостей единственный гол забил Густаво Феррарейс.
По итогам 38 туров серии А «Интернасьональ»
с 43 очками расположился на 17-м месте, в зоне вылета в серию Б. В низший дивизион также отправятся «Фигейренсе», «Санта Круз» и «Америка Минейро».
Напомним, чемпионом Бразилии
досрочно стал «Палмейрас».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически