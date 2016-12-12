Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрген Клопп: Сложно оставаться в гонке с «Челси», когда они все выигрывают, а мы нет

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Да, то, что мы не победили, это плохо, но очко есть очко, так что общие чувства смешанные. Когда «Вест Хэм» на гол впереди, учитывая их стиль игры, против них очень сложно играть.

Сложно оставаться в гонке с «Челси», когда они все выигрывают, а мы нет. Когда мы были первыми или вторыми, я о таком не думал. Я говорил, что сейчас самое время собирать очки. Сезон, как вы знаете, длинный, самые сложные матчи еще впереди. «Челси» все это время играли одним составом, как и «Арсенал». У «МЮ» были проблемы, и «Тоттенхэм» терял Кейна. Мы команда, умеющая играть, и мы ожидаем видеть себя на вершине турнирной таблицы, там мы собираемся быть в решающей части сезона, и потом уже говорить о возможностях. На сегодняшний день отставание в шесть очков мы изменить не можем, но мы можем продолжать работать над этим», - сказал Клопп на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе «Ливерпуля» голы забивали Адам Лаллана и Дивок Ориги. У «Вест Хэма» голы в активе Димитри Пайе и Майка Антонио. «Ливерпуль» набрал 31 очко и остался на третьем месте в чемпионате Англии. У «Вест Хэма» 13 очков и 17-е место.

Матч

Ливерпуль - Вест Хэм - 2:2 (1:2)

Голы

Лаллана 5 (1:0). Пайе 28 (1:1). Антонио 39 (1:2). Ориги 48 (2:2).

Состав

Ливерпуль: Кариус, Ловрен (Клаван, 46), Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Мане, Вейналдум, Лаллана, Ориги, Фирмино

Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Огбонна, Ноубл, Нордтвейт, Пайе, Обьянг, Антонио, Лансини (Фернандес, 78), Айю (Кэрролл, 63)

Предупреждения:

Фирмино, 53; Мане, 77 - нет

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

11 декабря 19:30, Энфилд, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Генрих Мхитарян: Посвящаю свой гол болельщикам «МЮ» во всем миреПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после матча против «Тоттенхэма» в 15-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Старый добрый Жозе. За счет чего «МЮ» победил «Тоттенхэм»Старый добрый Жозе. За счет чего «МЮ» победил «Тоттенхэм»В центральном матче английского тура «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» - 1:0. «Советский спорт» делится подробностями.«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и остался на третьем месте в чемпионате АнглииМатч 15-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.Мхитарян стал первым армянином, забившим мяч в английской премьер-лиге«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный мяч забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян.«Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро»Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Мидлсбро» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Саутгемптона».Мхитарян был заменен из-за травмы в матче «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» не смог доиграть матч 15-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:0). Он был заменен из-за травмы.«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу МхитарянаМатч 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «МЮ».«МЮ» - «Тоттенхэм». Владимир Кличко присутствует на матчеМатч 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» посетил знаменитый украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко. Его показали в трансляции, когда он находился на стадионе.«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». ОнлайнВ воскресенье в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» из Лондона.АПЛ. 15-й тур. «Челси» обыграл «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Тоттенхэма» и другие матчиРезультаты матчей 15-го тура чемпионата Англии.Владимир Пономарев: Дзагоеву не место в европейских клубахБывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об интересе английского «Эвертона» к полузащитнику «армейцев» Алану Дзагоеву.«Челси» обыграл «Вест Бромвич» и вышел в лидеры АПЛ«Челси» дома взял верх над «Вест Бромвичем» (1:0) в 15-м туре чемпионата Англии.Фабрегас может перейти в «Рому»Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно может перейти в итальянскую «Рому».Небесный тихоход. Что не так с «Манчестер Сити»Небесный тихоход. Что не так с «Манчестер Сити»«Советский спорт» разбирается, что не так с командой Пепа Гвардиолы.Дзагоев - главная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окноПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоева - главная трансферная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.Каррера ведет переговоры с «Ювентусом» о переходе Дзадза в «Спартак»Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Симоне Дзадза, выступающий на правах аренды за английский «Вест Хэм», может перейти в московский «Спартак», сообщает ITASportPress.Если бы Гвардиола мог, он бы поседел после такого. «Лестер» унизил «Ман Сити»Если бы Гвардиола мог, он бы поседел после такого. «Лестер» унизил «Ман Сити»«Лестер» обыграл «Манчестер Сити» (4:2) в 15-м туре АПЛ, серьезно озадачив Гвардиолу.«Лестер» обыграл «Манчестер Сити», Варди сделал хет-трик«Лестер» обыграл «Манчестер Сити», Варди сделал хет-трикМатч 15-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Манчестер Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лестера».«Лестер» – «Манчестер Сити» - 4:2. Как это былоВ субботу в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Лестер» и «Манчестер Сити».«Арсенал» обыграл «Сток Сити» и поднялся на первое место в АПЛ«Арсенал» обыграл «Сток Сити» и поднялся на первое место в АПЛВ матче 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Сток Сити» со счетом 3:1.

Вест Хэм
Вест Хэмкалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Юрген Клопп
Юрген Клоппвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение