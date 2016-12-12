Юрген Клопп: Сложно оставаться в гонке с «Челси», когда они все выигрывают, а мы нет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Да, то, что мы не победили, это плохо, но очко есть очко, так что общие чувства смешанные. Когда «Вест Хэм» на гол впереди, учитывая их стиль игры, против них очень сложно играть.

Сложно оставаться в гонке с «Челси», когда они все выигрывают, а мы нет. Когда мы были первыми или вторыми, я о таком не думал. Я говорил, что сейчас самое время собирать очки. Сезон, как вы знаете, длинный, самые сложные матчи еще впереди. «Челси» все это время играли одним составом, как и «Арсенал». У «МЮ» были проблемы, и «Тоттенхэм» терял Кейна. Мы команда, умеющая играть, и мы ожидаем видеть себя на вершине турнирной таблицы, там мы собираемся быть в решающей части сезона, и потом уже говорить о возможностях. На сегодняшний день отставание в шесть очков мы изменить не можем, но мы можем продолжать работать над этим», - сказал Клопп на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе «Ливерпуля» голы забивали Адам Лаллана и Дивок Ориги. У «Вест Хэма» голы в активе Димитри Пайе и Майка Антонио. «Ливерпуль» набрал 31 очко и остался на третьем месте в чемпионате Англии. У «Вест Хэма» 13 очков и 17-е место.