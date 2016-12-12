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Валерий Карпин: Смолову надо ехать в Европу, а не в «Спартак»

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову нужно переходить в европейский клуб.

- Три лучших игрока первого круга чемпионата России?
- Федор Смолов, Жулиано, Квинси Промес.

- Федору Смолову стоит переходить в «Спартак»?
- Есть несколько важных факторов, которые могут повлиять на этот переход. Если смотреть на это со стороны футбола как такового - конечно, Смолову надо ехать в Европу, а не в «Спартак». Другое дело, дадут ли ему там такую зарплату, как в России? Не думаю...

Напомним, Смолов с десятью голами лидирует в гонке бомбардиров РФПЛ в нынешнем сезоне. В Лиге Европы он в шести встречах забил пять голов.

О том, что игрока собирается купить «Спартак», сообщил «Советскому спорту» бывший президент красно-белых Андрей Червиченко. 

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