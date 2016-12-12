Александр Касперович: Даем Дмитрию Малышко еще один шанс проявить себя

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что Дмитрий Малышко вернется в состав национальной команды на третий этап Кубка мира в Нове-Место.

«Решили, что даем Дмитрию Малышко еще один шанс проявить себя. Мы не снимаем со счетов ни Петра Пащенко, ни Юрия Шопина – они сейчас будут участвовать в этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Там же будет стартовать Александр Логинов. Мы четко отслеживаем каждого спортсмена. Неплохо себя проявили Тимур Махамбетов, Семен Сучилов, Алексей Слепов – все спортсмены, которые участвуют в Кубке IBU, рассматриваются как кандидаты в сборную команду на 3–4–5 этапы. Логинов неплохо проявил себя на этапе Кубка России, показал неплохую скорость, проявил себя в стрелковой части. Сейчас дадим ему стартовать на этапе Кубка IBU, а потом будем смотреть, в каком состоянии он будет выступать на «Ижевской винтовке». Есть определенные планы, с этим спортсменом связанные, он готовится и также будет участвовать во всех отборах», - цитирует Касперовича официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, Малышко неудачно выступил на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, после чего пропустил этап в словенской Поклюке.