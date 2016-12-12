Валерий Карпин: Селихов - главное открытие сезона
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал главным открытием сезона голкипера Александра Селихова.
- Главное открытие
сезона по версии Валерия Карпина?
- Александр Селихов. Приятно удивил Джано, хотя не могу назвать его открытием - просто парень качественно прибавил. Уровень его способностей мне хорошо известен еще по совместной работе в «Спартаке». Также выделил бы Торнике Окриашвили из «Краснодара».
- Контракт «Спартака»
с Александром Селиховым - это усиление на перспективу или он уже сейчас может
вытеснить из состава Артема Реброва?
- Думаю, это приобретение с прицелом на будущее. Но сейчас будет достаточно длинная пауза на сборы, и если ему удастся себя проявить, то почему бы не попробовать занять место в основе…
Напомним, 22-летний голкипер «Амкара»
подписал контракт с красно-белыми сроком на 4,5 года, который вступил в силу 6
декабря 2016 года. В нынешнем чемпионате России Селихов провел
все 17 матчей и пропустил 13 мячей.