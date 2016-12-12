Валерий Карпин: Селихов - главное открытие сезона

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал главным открытием сезона голкипера Александра Селихова.

- Главное открытие сезона по версии Валерия Карпина?

- Александр Селихов. Приятно удивил Джано, хотя не могу назвать его открытием - просто парень качественно прибавил. Уровень его способностей мне хорошо известен еще по совместной работе в «Спартаке». Также выделил бы Торнике Окриашвили из «Краснодара».

- Контракт «Спартака» с Александром Селиховым - это усиление на перспективу или он уже сейчас может вытеснить из состава Артема Реброва?

- Думаю, это приобретение с прицелом на будущее. Но сейчас будет достаточно длинная пауза на сборы, и если ему удастся себя проявить, то почему бы не попробовать занять место в основе…

Напомним, 22-летний голкипер «Амкара» подписал контракт с красно-белыми сроком на 4,5 года, который вступил в силу 6 декабря 2016 года. В нынешнем чемпионате России Селихов провел все 17 матчей и пропустил 13 мячей.