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«Вашингтон» обыграл «Ванкувер», Овечкин набрал два очка, у Кузнецова одно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Вашингтон» обыграл «Ванкувер», Овечкин набрал два очка, у Кузнецова одно
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Александр Овечкин, Джастин Уильямс и Том Уилсон.

Овечкин провел на льду чуть больше 17 минут и помимо гола записал на свой счет результативную передачу, его партнер по команде Евгений Кузнецов также отличился голевым пасом.

«Вашингтон» с 37-ю очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Ванкувер» расположился на 12-й строчке на Западе, имея в активе 26 очков.

В следующем туре команда из столицы США 14 декабря на выезде сыграет с «Айлендерс», а «Ванкувер» в этот же день встретится с «Каролиной».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Вашингтон - Ванкувер - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 13:46 (1:0). Уильямс (Овечкин, Кузнецов), 45:06 (2:0). Уилсон (Нисканен, Уинник), 59:08 (3:0).

Место и дата

12 декабря 01:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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