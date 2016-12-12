«Вашингтон» обыграл «Ванкувер», Овечкин набрал два очка, у Кузнецова одно

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Александр Овечкин, Джастин Уильямс и Том Уилсон.

Овечкин провел на льду чуть больше 17 минут и помимо гола записал на свой счет результативную передачу, его партнер по команде Евгений Кузнецов также отличился голевым пасом.

«Вашингтон» с 37-ю очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Ванкувер» расположился на 12-й строчке на Западе, имея в активе 26 очков.

В следующем туре команда из столицы США 14 декабря на выезде сыграет с «Айлендерс», а «Ванкувер» в этот же день встретится с «Каролиной».

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