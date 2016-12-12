Результативная передача Проворова принесла победу «Филадельфии» в матче с «Детройтом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детрой Ред Уингз» на домашнем льду в овертайме проиграл «Филадельфии Флайерз» (0:1 ОТ).

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В овертайме шайбу забросил Брэйден Шенн, с передачи россиянина Ивана Проворова.

«Филадельфия» с 39-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре «Флайерз» 15 декабря сыграют с «Колорадо», а команда из Детройта днем ранее примет «Аризону».

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