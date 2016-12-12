Результативная передача Проворова принесла победу «Филадельфии» в матче с «Детройтом»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детрой
Ред Уингз» на домашнем льду в овертайме проиграл «Филадельфии Флайерз» (0:1 ОТ).
Основное время матча закончилось со
счетом 0:0. В овертайме шайбу забросил Брэйден Шенн, с передачи россиянина
Ивана Проворова.
«Филадельфия» с 39-ю очками
занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же
расположился на 12-й строчке, имея в активе 30 очков.
В следующем туре «Флайерз» 15
декабря сыграют с «Колорадо», а команда из Детройта днем ранее примет «Аризону».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Филадельфия - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Шенн (Симмондс, Проворов), 62:44 (0:1).
Место и дата
12 декабря 01:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
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