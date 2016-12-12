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«Динамо» (Киев) – «Шахтер». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В центральном матче 18-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» сыграет с донецким «Шахтером».

Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

После 17-ти туров «Шахтер» с 47-ю очками лидирует в турнирной таблице, а киевляне расположились строчкой ниже, имея в активе на десять очков меньше.

Отметим, что команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга чемпионата Украины. Тогда матч закончился со счетом 1:1.

Чемпионат Украины
18-й тур

Матч

Динамо К - Шахтер

Судья:

Анатолий Жабченко (Украина)

Место и дата

12 декабря 20:00, НСК Олимпийский, Текстовая трансляция

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