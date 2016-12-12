«Динамо» (Киев) – «Шахтер». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
В центральном матче 18-го тура чемпионата Украины киевское
«Динамо» сыграет с донецким «Шахтером».
Матч пройдет в Киеве на стадионе
НСК «Олимпийский» и начнется в 20:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию этой встречи.
После 17-ти туров «Шахтер» с 47-ю
очками лидирует в турнирной таблице, а киевляне расположились строчкой ниже,
имея в активе на десять очков меньше.
Отметим, что команды уже
встречались в этом сезоне в рамках первого круга чемпионата Украины. Тогда матч
закончился со счетом 1:1.
Чемпионат Украины
18-й тур
Матч
Судья:
Анатолий Жабченко (Украина)
Место и дата
12 декабря 20:00, НСК Олимпийский, Текстовая трансляция
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